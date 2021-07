Karim Xrum Xax : « Wally Seck fait la promotion des LGBT, l’écran multicolore n’a rien à voir avec l’homosexualité... » Malgré les plaintes de Wally Seck, l’activiste Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax persiste et signe : « C’est lui qui fait la promotion des LGBT au Sénégal, car il a porté leur drapeau. Je n’ai pas dit qu’il est homosexuel». A l’en croire, la lumière multicolore apparue sur le podium lors du concert du Faramarène, n’a rien à avoir avec l’homosexualité et les techniciens le savent.

