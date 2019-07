Kébémer – Correction des épreuves du Bac: Ce que vous ne savez pas sur la prof décédée à la suite d’un malaise

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Coumba Guèye, enseignante, est décédée alors qu’elle corrigeait les épreuves du BAC 2019



Elle etait la présidente départementale de la Convention nationale des femmes du SAEMSS. La collègue Coumba Guèye, professeure de français au lycée de Kébémer, est décédée ce dimanche à Gaé ( Dagana), à la suite d’un malaise alors qu’elle était partie corriger les épreuves du BAC.



La professeur de français Coumba Guèye, en service au lycée de Kébémer, est décédée hier, samedi, à Gae où elle était convoquée pour la correction des épreuves du baccalauréat.



Originaire de Kaolack, la victime est de la promotion 2015 de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (Fastef).



Toute la rédaction de leral.net présente ses sincères condoléances à la famille éplorée...

