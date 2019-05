Kébémer: L'association Kébésanté en croisade contre la dépigmentation

L'association Kébésanté dit " non ! " à la dépigmentation dans le département de Kébémer. Chaque année, explique le professeur Abdoulaye Samb président de Kébésanté,l'association offre des services de dépistages aux populations de Kébémer mais cette année l'accent est mis sur la lutte contre le "khéssal". Le thème central est: " La dépigmentation artificielle ou khessal".

La dépigmentation est " un fléau qui pose d'énormes problèmes. Les produits qui éclaircissent la peau peuvent engendrer d'énormes dégâts au niveau des organes du corps qui vont transférer la maladie et entraîner souvent la mort" a enseigné le professeur Samb.

Le phénomène du "khessal", renseigne t-il, est réel au niveau du secondaire.

" Malheureusement, on le remarque dans l'école secondaire où beaucoup de filles ont la peau éclaircie. Cela pose pose problème parce que c'est une frange importante de la population qui est concernée et les conséquences seront dramatiques" a t-il alerté.