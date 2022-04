Kébémer: les charrettes au pas de course avec des taxes lourdes et la police qui les... Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 08:12 | | 0 commentaire(s)| A kebemer, les conducteurs de charrettes sont très remontés contre la mairie. Pour cause, dénoncent-ils, des taxes trop chères auxquelles ils doivent s'acquitter. Sans oublier une police qui ne les laisse pas travailler en toute quiétude. Face à cette situation pour le moins inconfortable, ces jeunes interpellent directement l’Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager