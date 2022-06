Kébémer : un apériste arrêté avec des armes et des fausses attestations de la gendarmerie Samba Kanté, responsable à l’Apr, a été arrêté à Kébémer à un check-point à la sortie de la ville avec la somme de 28 millions de francs CFA. Président du mouvement pour la Renaissance de Niomré, il était dans une voiture 4×4 et conduisait sans permis.

Candidat aux élections locales du janvier dernier dans une localité située au Nord du pays, il détenait aussi de fausses attestations de la gendarmerie. Il avait également dans sa voiture des armes blanches.



Sommé de s’expliquer, il a mouillé, devant les enquêteurs, un gendarme en service à la brigade de la Foire de Dakar qui, dit-il, lui a délivré les quatre fausses attestations.



Il est, également, dans l’incapacité de justifier la provenance de la somme liquide de 24 millions francs cfa saisie par devers-lui.



Actuellement, Samba Kanté est en garde à vue pour conduite sans permis, faux et usage de faux, détention d’une somme d’argent sans pour autant justifier sa provenance. L’enquête suit son cours.



Rewmi



