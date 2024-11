Kedougou : Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Sekhoto: 37 pompes, des groupes électrogènes et des motos saisis Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Kedougou/ Babacar Sy L’opération mixte dénommée Sentinelle Est chargée d’éradiquer l’orpaillage clandestin à Kedougou et sur la Falémé, de poursuit. Les militaires viennent de taper à nouveau au cœur de la fourmilière quelques jours après le voyage du président Bassirou Diomaye FAYE dans cette zone. Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), les éléments de la Zone militaire N°4 ont démantelé hier samedi un site d’orpaillage clandestin à Sekhoto (Kédougou) au bord de la Falémé. Durant l’opération , la patrouille a également saisi 37 pompes, des groupes électrogènes, des motos et plusieurs autres équipements. Ces patrouilles régulières visent à sécuriser cette zone sensible et à veiller à l’application du décret interdisant les activités minières à proximité de la Falémé. Pour rappel, l’armée avait démantelé sites récemment et procède à l’arrestation de plusieurs individus sur ces sites qui comptent des centaines de personnes, principalement originaires du Mali et du Burkina Faso. Plusieurs d’entre ces orpailleurs avaient fui à l’approche des véhicules militaires, en traversant la rivière Falémé pour rejoindre le Mali voisin.



