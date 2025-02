Kedougou : Des braqueurs dictent leur loi sur l’axe routier Missirah-Kondokhou Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Kedougou/ Moussala/ Oudy Danfakha Les malfaiteurs semblent avoir jeté leur devolu sur les populations de la région miniere de Kedougou dans le Sud-Est du Sénégal où depuis quelques mois. Il est noté une avalanche d’attaques et braquages armés. Samedi, des individus armés ont attaqué plusieurs véhicules de transport en commun , sur l’axe Missirah Sirimana-Kondokhou, dans le département de Saraya. Ce samedi, des individus armés ont attaqué trois véhicules de transport en commun ainsi que des mots, sur l’axe Missirah Sirimana-Kondokhou, dans le département de Saraya. Ils ont réussi à emporter la somme de 1 million 200 mille francs CFA, renseigne une source sécuritaire à l’APS. « Un groupe d’individus lourdement armés de kalachnikovs, de machettes et des gourdins ont fait irruption sur la piste Missirah Sirimana- Kondokhou en allant dans la commune de Saraya ». Après avoir récolté leur butin, les braqueurs ont tiré des balles en l’air avant de s’évanouir dans la nature. Après les faits, des agents de la brigade de la gendarmerie territoriale de Saraya ont investi les lieux pour faire un constat. Ils ont trouvé des traces de pneus qui prenaient la direction de la frontière entre le Sénégal et le Mali



