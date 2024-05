Kédougou : Deux orpailleurs meurent asphyxiés

C'est hier aux environs de 14 heures, que deux orpailleurs burkinabé ont perdu la vie dans le site d'orpaillage autorisé de Koumboutourou, situé dans la commune de Tomboronkoto (département de Kédougou).



Ils sont morts asphyxiés alors qu'ils s'activaient dans une exploitation d'or. C'est après plus d'une trentaine de minutes à l'intérieur, que les préposés à la sécurité se sont rendus compte de leur inactivité. Aussitôt, ils ont tenté de les faire sortir de là, en vain.



Alertés, les éléments de la 62e compagnie d'incendie et de secours de Kédougou, se sont déployés sur les lieux, pour sortir les corps sans vie et les acheminer à la morgue de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.













Seneweb