Kédougou/Locales 2022 : Macky Sall opte pour Mamadou H. Cissé (commune) et Mamadou S. Sow pour le département. le Jeudi 28 Octobre 2021 à 01:24

De sources sûres, Dakaractu est en mesure d'affirmer que le chef la coalition a décidé d'investir le maire sortant de Kédougou, M. Mamadou Hadji Cissé pour les élections locales de 2022. Et pour le Conseil départemental de Kédougou Macky aurait choisi Mamadou Saliou Sow alias Béllé Sow, Secrétaire d’État auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, en charge des droits humains et de la bonne Gouvernance. Ce sera donc ce duo qui aura la lourde tâche de fédérer toutes les forces de BBY pour pouvoir ainsi faire face à l'opposition dirigée par Moustapha Mamba Guirassy.

