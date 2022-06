Kédougou : Mission périlleuse pour Dame Diop

Les radars du journal "Le Témoin", ont filmé lundi une houleuse rencontre entre le ministre Dame Diop et les maires du département de Kédougou. Cette rencontre tenue à Dakar et élargie à d’autres responsables kédovins, avait pour but de concilier les positions des uns et des autres, afin d’accorder le maximum de suffrages au candidat titulaire du département Ousmane Sylla et sa suppléante Kadidiatou Doucouré.



Les participants de la rencontre qui n’ont ni validé ni invalidé le projet du ministre Dame Diop, ont déploré cependant l’absence de la députée Dya Ndiaye, incontournable dans le département. Dame Diop qui doit retourner à Kédougou la semaine prochaine, y est attendu de pied ferme.

.