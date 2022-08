Kédougou/ Mort par césarienne d’une femme et de son bébé: Le gynécologue, l’anesthésiste et une infirmière placés en garde à vue

Mercredi 31 Août 2022 à 20:51

Une femme et son bébé sont morts hier, en pleine intervention chirurgicale au Bloc opératoire du Centre de Santé de Kédougou. Après avoir constaté, des incohérences sur les corps sans vie de son épouse M.D.D et du nouveau-né, le mari M. C a déposé plainte contre les hommes en blouse blanche pour négligence médicale au tribunal de grandes instances de Kédougou.



Le procureur a ordonné à la Brigade de Gendarmerie de Kédougou de mener une enquête afin d’élucider les causes de la mort. Alors que la famille s’apprêtait à inhumer les corps sans, le parquet a arrêté la procédure d’inhumation en entendant que l’enquête soit bouclée.



Selon une source proche du dossier, un médecin Gynécologue, un Anesthésiste et une Infirmière sont déjà aux arrêts et placés en garde à vue par les éléments de la brigade territoriale de Kédougou, le temps que l’enquête soit bouclée.



