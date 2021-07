Kédougou: Un bus se renverse et fait 48 blessés dont deux graves Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 21:13 | | 0 commentaire(s)|

Un bus s’est renversé dimanche dans la journée, sur le corridor Dakar-Bamako à hauteur du village de Kenioto Peul situé à 4 kilomètres de la commune de Kédougou. L’accident a fait 48 blessés dont deux blessés graves. KEDOUGOU-Le bus immatriculé KL 1858 C en provenance de Dakar transportait d’après les témoignages, des employés de la […] Un bus s’est renversé dimanche dans la journée, sur le corridor Dakar-Bamako à hauteur du village de Kenioto Peul situé à 4 kilomètres de la commune de Kédougou. L’accident a fait 48 blessés dont deux blessés graves. KEDOUGOU-Le bus immatriculé KL 1858 C en provenance de Dakar transportait d’après les témoignages, des employés de la Compagnie sahélienne d’entreprise (Cse) qui rejoignaient leur lieu de travail, après la fete de Tabaski. La société est engagée comme sous-traitante de la concession minière Sabodala gold opérations (Sgo) et est chargée de construire la ville minière de Niakafiry. Les blessés ont été secouris par les éléments de la 62ème Compagnie d’incendie et de secours et la gendarmerie de Kédougou qui se sont déployés sur les lieux après avoir été informés. Les blessés ont été évacués au centre de Santé de Kédougou pour les besoins de soins. Amadou DIOP (Correspondant)



