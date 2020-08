Kédougou : Un violent incendie emporte une fillette et un bébé, leur grand-mère en soins intensifs!

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Le feu qui s’est déclaré dimanche dernier dans la localité de Diaguiry a laissé derrière lui une tristesse indescriptible. En effet, en plus des dégâts matériels, il a emporté deux vies humaines. Une fillette de trois ans et un bébé d’environ 8 mois. Leur grand-mère, qui était dans la cuisine, est sérieusement blessée. Elle a été évacuée au District Sanitaire de Kédougou hier ce Dimanche.



«Je suis totalement dévasté par l’annonce de la mort du bébé de 8 mois et de la fillette de trois ans, tous deux brûlés vifs lors de l’incendie domestique qui a embrasé à la vitesse de l’éclair une maison située à Diaguiry Pont dans la commune Dimboli, la nuit dernière», a réagi le député Moustapha Guirassy, originaire de Kédougou.



« Il est de mon devoir d’attirer l’attention sur un phénomène social »



Il explique qu’au moment des faits, les deux enfants se trouvaient seuls dans la maison avec leur grand-mère affairée à la préparation du repas. Elle-même est actuellement en soins intensifs au district Sanitaire de Kédougou.



L’ancien ministre en a profité pour lancer un appel : «Sans volonté de culpabiliser ou de reprocher, sans volonté d’ajouter du drame à la tragédie, sans volonté de stigmatiser une famille déjà accablée par la douleur, il est toutefois de mon devoir d’attirer l’attention sur un phénomène social qui touche notre région de Kédougou : l’abandon des foyers pour les activités d’orpaillage».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos