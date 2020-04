Kédougou et les localités voisines sans eau: les populations indignées; exigent une solution définitive En cette période de Ramadan, éttouffée par la pandémie du COVID-19, une autre clameur mérite d’être entendue par les autorités. Plusieurs localités à Kédougou et ses alentours, sont privées d’électricité et d’eau, entraînant chez les populations indignées, une grogne qui a du mal à être réprimée.

A Kédougou, certaines populations vivent un calvaire annuel. Avec la chaleur, moins ressentie à Dakar, l’eau, mais surtout la glace est devenue très prisée. Mais elle se fait tristement rare, n’offrant comme solution que de l'eau issue des puits.



Les coupures d’électricité qui durent et qui sont fréquentes, expliquent ce malaise. Selon certains témoignages reçus, chaque année, ce phénomène leur revient en cette période et presque sans aucune issue. Raison pour laquelle, exprimant leur colère, les populations exigent une solution définitive.



Selon un responsable local de la Sénélec, cette situation s’explique par un déficit de production, car leurs groupes ne peuvent plus supporter les charges qui s’accentuent en cette période de chaleur. Voilà la raison de ces délestages selon lui.



Cependant, l’espoir d’un retour à la normale est permis, car un groupe de production a été reçu cette semaine et deux autres sont attendus.



