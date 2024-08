Kédougou-hydraulique : le conseil municipal et la SGO étanchent la soif des habitants du quartier Antenne ! Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2024 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire Ousmane SYLLA et son partenaire la SGO filiale de la multinationale Endeavor mining, ont offert un forage solaire à cette partie du vaste quartier de Ndiormi. Dans ce quartier jadis, c'était la croix et la bannière pour obtenir de l'eau potable. 12 mois sur 12 , les habitants parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche du liquide précieux.

Le Maire Ousmane SYLLA réalise ainsi une de ses priorités à savoir sortir les habitants des quarties périphériques des ténèbres par l'implantation d'infrastructures de développement.



La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par Mme Diawara 4 ème adjointe au maire de la commune de Kédougou en présence de l'équipe municipale, des représentants du quartier et l'entreprise KGR chargée de l'exécution.



L'adjointe au Maire a saisi cette opportunité pour féliciter le Maire Ousmane SYLLA et son partenaire SGO pour cette réponse à la question de l'eau dans ce quartier.

Elle a ensuite remercie Sgo pour l'accompagnement de la mairie de kédougou dans plusieurs secteurs à savoir l'éducation, la santé, la jeunesse et l'hydraulique par la construction d'infrastructures.

Enfin , Madame la quatrième adjointe a exhorté les habitants à s'organiser pour une bonne gestion de l'infrastructure ( forage).

Le responsable de l'entreprise KGR a promis de son côté de prendre toutes les dispositions pour réaliser un travail de qualité dans les délais.





La représentante des femmes et celui des notables ont tous salué les efforts du Maire Ousmane SYLLA à l'endroit de sa population

Ils ont pris l'engagement de bien gérer le forage solaire mis à disposition .

Les travaux du second forage solaire prévu dans ce même quartier vont démarrer aussitôt après celle du quartier Antenne.

