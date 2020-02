Kédougou: la brigade mobile des Douanes saisit un lot de faux médicaments d'une valeur de 330 millions F Cfa

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 02:01 | | 0 commentaire(s)|

Dernière saisie en date, un lot de faux médicaments d’une valeur de 330 360 000 FCfa effectuée ce vendredi 14 février 2020, par la Brigade mobile des Douanes de Kédougou.



La saisie a eu lieu aux environs de 1heure du matin au cours d’un contrôle ciblé d’un camion frigorifique provenant de la République de Guinée Conakry.



Les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Kédougou ont flairé un aménagement irrégulier au fond dudit camion. Le contrôle qui s’ensuit révèle la présence d’un double fond, avec une cachette aménagée dans laquelle, des caisses suspectes ont été dissimulées. L’ouverture de la cachette par chalumeau découpeur à flamme à permis de découvrir un important lot de faux médicaments.



L’évaluation des produits pharmaceutiques saisis ont été effectués en présence d’un pharmacien, membre de l’Ordre des pharmaciens et établi à Kédougou. La valeur totale de la marchandise est estimée à 333 360 000 francs CFA.



Avec cette saisie, la valeur de faux médicaments mis hors circuit de consommation par la Douane atteint les 440 millions en moins d’une semaine. Un individu est arrêté et déféré dans le cadre de cette affaire.



Toutes ces opérations sont menées dans le cadre d’une gestion intelligente des frontières avec notamment, toute la célérité requise pour une fluidité et une circulation sans entrave des personnes et des marchandises de part et d’autre, de la frontière et sur les corridors.



En effet, le commerce international de faux médicaments détériore de façon pernicieuse et sournoise la santé des populations partant, la force de travail et le capital humain de nos pays. En luttant contre ce crime, la Douane apporte sa contribution à l’atteinte des Objectifs de Développement durable auxquels le Sénégal a souscrit et à la protection de la santé des populations.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos