Kéita Baldé a vaincu le coronavirus Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 21:31

Dans une vidéo sur YouTube Diao Kéïta Baldé a refoulé les pelouses. Il avait été testé positif à la Covid 19 lors de sa visite médicale pour rejoindre son nouveau club italien. Dans la vidéo, on le voit s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers de Gêne. Mais, l’attaquant sénégalais manquera les rencontres amicales des Lions de la térange face au Maroc et à la Mauritanie.



