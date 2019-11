Accueil Envoyer Partager sur facebook Kémi Séba à Alpha Condé: "Vous étiez un espoir, vous êtes en train de devenir un cauchemar» Rédigé par Mamadou Mangane le 7 Novembre 2019 à 10:32 C’est dans la soirée du mardi dernier que le jeune activiste Kémi Séba a écrit une lettre au président guinéen Alpha Condé. Dans cette lettre ouverte publiée sur sa page Facebook le président de l’ONG Urgences Panafricanistes demande ouvertement au président Alpha Condé à renoncer à un éventuel 3e mandat.



Une position de Kémi Séba qui s’inscrit dans la même perspective que celle de nombreuses personnes en Guinée. Il faut dire que plusieurs Guinéens manifestent depuis plusieurs semaines contre un troisième mandat du président Alpha Condé depuis son apparition dans une vidéo dans laquelle il laisse entendre qu’il a l’intention de briguer un nouveau mandat.



Pour l’heure, le bilan fait état d’une dizaine de manifestants tués et blessés. Au regard de cette situation sociopolitique très critique Kemi Seba a écrit à Alpha Condé en ces termes:





À son excellence le président actuel de la République de Guinée Conakry, Monsieur Alpha Condé.



Je vous écris ce message en une période critique de l’Histoire de Guinée, et de l’Afrique de manière générale.



Monsieur le Président,



Vous avez été durant vos débuts politiques (dans l’opposition) un héroique et fervent défenseur de la démocratie. Défenseur qui fût même envoyé en prison pour ses convictions.



Aujourd’hui au pouvoir, vous l’ex-détenu politique pro-démocratie, vous incarcérez illégitimement à foison. Pire vous faites assassiner ceux qui ont le malheur de s’opposer à votre tragique dérive dictatoriale.

Vous étiez un ESPOIR, vous êtes en train de devenir UN CAUCHEMAR. A cause de quoi? A cause de votre amour MALADIF du POUVOIR.

Vous souhaitez un 3ème mandat . Et la majeure partie du peuple s’y oppose. Elle ne s’y oppose pas uniquement parce qu’elle tient religieusement à la loi des 2 mandats maximum pour un président. La majorité du peuple guinéen s’oppose aussi à votre 3ème mandat car dans les faits vous n’avez rien fait de bon sur le terrain de la justice sociale durant vos 2 mandats. Et il y a un adage qui dit jamais 2 sans 3.

Corruption, népotisme, enrichissement d’une minorité, paupérisation de la majorité. Triste est le bilan.



Monsieur le Président, si vous aimez l’Afrique plus que le pouvoir, je vous en conjure, arrêtez le massacre. Retirez vous avec dignité, présentez vos excuses aux familles de ceux de vos compatriotes que vous faîtes assassiner. Libérez ceux qui comme mon courageux frère et ami ELIE KAMANO, ont été injustement INCARCÉRÉS car (comme vous auparavant) ils se battent pour la LIBERTÉ.



Monsieur le président, chaque persécution a un début et une fin. Vous êtes à une période où vous avez les pleins pouvoirs dans vos mains et vous vous pensez sans doute intouchable. Mais n’oubliez jamais qu’aucun président n’est éternel, et tôt ou tard si vous ne vous retirez pas avec dignité, le peuple finira par vous déloger. Et à ce moment là, c’est le pire que vous risquerez.

Kemi Seba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes



Pour Kémi Séba il n'y a pas une autre alternative, Alpha Condé doit se retirer avec dignité et présenter ses excuses aux familles des personnes décédées depuis le début des manifestations et procéder à la libération des prisonniers politiques. C'est le moment opportun pour Condé de se retirer au cas contraire il se verra déloger par son peuple.



