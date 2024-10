Kemi Seba interpelé à Paris : Retour sur l’arrestation de l’activiste Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

Le panafricaniste béninois Kemi Seba, connu pour ses positions farouchement anti-occidentales et déchu de la nationalité française en juillet, a été arrêté lundi à Paris, selon une source proche du dossier citée mardi. Stellio Gilles Robert Capo Chichi de son vrai nom, ancien leader du groupe dissous Tribu Ka, […] France Atlanticactu/ Kemi Seba/ Saliou Ndong Le panafricaniste béninois Kemi Seba, connu pour ses positions farouchement anti-occidentales et déchu de la nationalité française en juillet, a été arrêté lundi à Paris, selon une source proche du dossier citée mardi. Stellio Gilles Robert Capo Chichi de son vrai nom, ancien leader du groupe dissous Tribu Ka, qui prônait la séparation entre Noirs et Blancs et revendiquait son antisémitisme avant sa dissolution par le gouvernement français en 2006, a été plusieurs fois condamné en France pour incitation à la haine raciale. Le motif de son arrestation reste pour le moment inconnu. Âgé de 42 ans, il dirige actuellement l’organisation Urgences panafricanistes et jouit d’une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Depuis début août, il possède un passeport diplomatique nigérien, délivré par la junte en tant que conseiller spécial du chef du régime militaire en place à Niamey, le général Abdourahamane Tiani. Ces dernières années, Kemi Seba a organisé ou participé à de nombreuses manifestations contre le franc CFA en Afrique, où il a été fréquemment arrêté, expulsé ou refoulé, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Guinée. En France, il a été accusé l’année dernière par le député Renaissance Thomas Gassilloud, alors président de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale, d’être un « relais de la propagande russe » et de servir « une puissance étrangère qui nourrit le sentiment antifrançais ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/kemi-seba-interpelle-a-pa... France Atlanticactu/Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager