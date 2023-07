Kémo Bèye, mort en prison: Les jeunes du quartier Sanzala de Grand Yoff protestent contre sa mort et se désolent de l’iniquité de traitement Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 20:35 | | 0 commentaire(s)| Des jeunes du quartier Sanzala de Grand-Yoff ont protesté contre la mort d’un de leur frèress, mort en prison. Manifestant, ces jeunes très frustrés contre l’administration pénitentiaire de Rebeuss et s’indignent contre une pratique assez pénible subie par les prisonniers. Au micro de Leral TV, ils regrettent la mort de Kémo Bèye, qui croupissait en prison depuis 5 ans. Sans motif explicatif de son emprisonnement et sans jugement, il aurait été tué pour résistance et refus d’obtempérer à un garde pénitentiaire. Au moment des fait, un autre de ses frères de cellule, habitant ce même quartier de Grand-Yoff, contestant la brutalité, serait lui aussi, malmené.

Ce dernier du nom de Babacar Fall s’en est sorti avec de graves blessures. Il serait même, dans une situation critique. Le défunt, disent-ils, saignait même au moment de l’enterrement. Alors que, l’autopsie n’a pas été faite conformément à ses blessures, ayant causé sa mort.



Sa famille a constaté que le défunt a eu des blessures au niveau du crâne, une fracture de la main et d’autres parties de son corps sont touchés. Ces jeunes contestataires, relatant le déroulement du fils de la mort de Kémo Bèye se désolent de l’iniquité de traitement des prisonniers.

