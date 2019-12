Kenya: Deux femmes se battent en public pour un homme

Sarah Wamaitha se serait engagée dans une bagarre avec Mercy Murithi le 4 novembre pour avoir prétendument flirté avec son mari.



Les deux femmes qui sont propriétaires de stands commerciaux sur Sheikh Karume Road, dans le quartier central des affaires de Nairobi, ont été inculpées de bagarre (l’infraction pour avoir troublé l’ordre public en se battant dans un lieu public).



Le tribunal de Makadara a appris que le mari de Wamaitha avait révélé au juge que dame Murithi lui avait fait des avances sexuelles et qu’il n’était pas à l’aise d’être séduit par elle. Un espion que Wamaitha a engagé aurait collaboré pour faire un déballage. Ce qui a conduit à la bagarre au magasin de téléphonie de Murithi où elle aurait détruit un téléphone.



Les deux bagarreuse ont donc été arrêtées et inculpées conjointement après avoir signalé l’affaire séparément au poste de police de Kamukunji. Elles ont plaidé non coupable des accusations portées contre elles et ont été libérées sous caution de 30 000 Ksh chacune.



L’affaire a ensuite été ajournée jusqu’au 15 avril 2020.