Kenya Le chef de l'opposition se dit victime d’une tentative d'assassinat

"Il n'y a pas d'erreur possible, car l'intention était essentiellement de tuer", a-t-il déclaré. Le chef de l'opposition kenyane a ensuite accusé le gouvernement et son rival William Ruto d'être derrière l'incident.



"Je ne pense pas qu'un officier de police puisse viser à venir tirer et assassiner des politiciens sans être commandé d'en haut".



Deux voitures d'escorte ont également vu leur pare-brise arrière brisé. A l'intérieur des véhicules, la forte odeur de gaz lacrymogène était toujours présente. Raila Odinga a déclaré qu'il avait demandé à ses avocats de saisir le tribunal au sujet de l'incident.

Africanews Source Sud Quotidien