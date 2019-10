Kenya: Poignardée 17 fois par son mari, elle retire sa plainte et lui pardonne

Peninah Wangechi a été poignardée 17 fois par son mari, M. Samuel Ndirangu, dans la nuit du 9 avril dernier à Karatina, comté de Nyeri. S’exprimant depuis l’hôpital du sous-comté de Karatina après l’agression, la victime a déclaré que son mari avait attendu qu’elle soit endormie pour l’attaquer.



Elle a reçu 17 coups de couteau au dos, à la poitrine et au visage avant que son mari ne s’en aille, la laissant pour morte.



Ndirangu s’est ensuite présenté au commissariat de police de Karatina où il a été détenu alors que son épouse a été admise à l’hôpital de Karatina dans un état critique.



Cinq mois plus tard, Peninah Wangechi a retiré les accusations de voies de faits portées contre son mari. Lundi, elle a demandé au juge principal Alice Mwangi du tribunal de Karatina, de retirer les charges retenues contre M. Ndirangu.



«Je n’ai pas été contrainte de retirer ma plainte. J’ai décidé de lui pardonner et de laisser aller l’affaire», a déclaré Mme Wangechi à la Cour.