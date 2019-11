Accueil Envoyer Partager sur facebook Kenya: Un officier militaire arrêté pour le meurtre de sa femme et de ses enfants Rédigé par Mamadou Mangane le 19 Novembre 2019 à 10:18 Un major de l’armée de l’air du Kénya , Peter Mugure, a été arrêté après que des détectives eurent retrouvé les corps de son épouse Joyce Syombua (31 ans), de ses enfants Shanice Maua (10 ans) et de Prince Michael (5 ans), dans un cimetière du domaine de Thingithu, dans la ville de Nanyuki, près de Laikipia Air Base samedi, 16 novembre.





Syombua et les enfants ont disparu le 25 octobre après avoir rendu visite au major Mugure à Nanyuki. L’unité des crimes graves de la Direction des enquêtes criminelles qui dirige l’enquête a indiqué que les corps avaient été enterrés les uns sur les autres dans une tombe peu profonde.



L’officier de l’armée de l’air soupçonné des différents meurtres, aurait accueilli les trois à la base aérienne de Laikipia, où ils sont restés avant leur départ pour Nairobi, où ils vivaient.



Pamba, un travailleur âgé de 21 ans qui se trouve être un proche du major, a conduit les détectives au cimetière où les corps des trois victimes ont été exhumés.



Le major Mugure a été arrêté vendredi 20 jours après la disparition de son épouse et de ses enfants, la veille de la découverte de leurs corps.



L’officier de l’armée de l’air avait déjà été condamné à payer des frais d’entretien pour ses deux enfants après un test ADN visant à établir sa paternité.

Les collègues de Mugure ont déclaré que le soldat aurait pu souffrir de dépression après s’être écrasé dans un avion. Mugure et son complice présumé Collins Pamba ont été traduits en justice pour meurtre devant le magistrat en chef Lucy Mutai le lundi 18 novembre.



Ils seront maintenus en garde à vue pendant 21 jours en attendant la conclusion d’une enquête sur le meurtre. La suite de l’affaire sera connue le 9 décembre.





Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Burkina Faso: les mis en garde du chef d'Etat-major contre l'armée française Espagne: Moussa, le sénégalais qui fait jouir les prostituées