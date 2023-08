«Këru Qacidas -Yi »: Une bibliothèque d’un coût de 3 milliards F Cfa construite et équipée par le dahira ‘’hizbut Tarqqyah’’ Rédigé par leral.net le Samedi 19 Août 2023 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Le dahira ‘’hizbut Tarqqyah’’ a reçu samedi le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, au complexe cheikh Ahmadoul Khadim, à l’occasion de son ziarra annuel. Une occasion de remettre au patriarche de Darou Minam les clés de l’imposant édifice « Këru Qacidas -Yi », dédié exclusivement aux panégyriques de Khadim Rassoul, entièrement construit et […] Le dahira ‘’hizbut Tarqqyah’’ a reçu samedi le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, au complexe cheikh Ahmadoul Khadim, à l’occasion de son ziarra annuel. Une occasion de remettre au patriarche de Darou Minam les clés de l’imposant édifice « Këru Qacidas -Yi », dédié exclusivement aux panégyriques de Khadim Rassoul, entièrement construit et équipé par »hizbut Tarqyyah » à plus de trois (3) milliards (voir photos). « Notre démarche nous interdit de demander de l’aide, mais des disciples de la communauté ont, à travers des contributions multiformes et volontaires, participé à la réalisation de cette œuvre. Nous mettons bien en évidence notre repentance », a déclaré le responsable moral, Serigne Youssou Diop. Qui ajoute : « À défaut de pouvoir donner un bâtiment tout en or et en diamant, nous nous sommes évertués à vous remettre une clé en or sertie de diamants, pour traduire cette volonté qui, grande qu’elle soit, ne suffit guère pour Serigne Touba ». A noter également qu’une enveloppe de plus de 400 millions F Cfa a été remise au khalife général des mourides en guise de ‘’Adiya’’. Prenant la parole, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, admiratif devant tant d’engagement, d’abnégation et de détermination, a salué cette œuvre gigantesque, non sans prier pour les initiateurs. Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/keru-qacidas-yi-une-bibliotheq...

