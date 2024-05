Keur Massar : Désencombrement de la voie publique, le bras de fer entre la mairie et les commerçants Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2024 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

Le bras de fer s'intensifie à Keur Massar entre les commerçants et le maire Mouhamed Bilal Diatta. Depuis sa sortie de prison, le maire de la commune de Keur Massar Nord a initié une opération de déguerpissement sur la voie publique aux alentours de l'autopont de Keur Massar.



Cette opération ne sera pas sans répercussions, car certains commerçants et marchands ambulants sont en désaccord avec cette décision. Ils estiment que le maire Bilal Diatta ne devrait pas les envoyer au chômage, car c'est le seul endroit où ils peuvent gagner leur vie.



La mairie, de son côté, justifie cette action par le fait que la voie publique, étant un endroit où aucune obstruction ne doit être constatée, doit être libérée pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens.



Ce jeudi, plusieurs commerçants ont été déguerpis de cette voie. L'opération a été dirigée par le maire Bilal Diatta, en compagnie des autorités locales et des forces de l'ordre.

