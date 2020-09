Keur Massar - Inondations - Traversée, pain, denrées, tout a flambé! Depuis le passage des pluies diluviennes ces dernières semaines, Keur Massar est comme coupé du monde. La mobilité est beaucoup plus hydraulique qu'autre chose. La conséquence est que tout a augmenté dans cette localité, rendant les riverains plus vulnérables.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs maisons sont abandonnées, certains commerces fermés, d'où la flambée des prix. Pour traverser et vaquer à ses activités, le prix est taxé à cinq cents (500) frnacs CFA, sur des embarcations de fortune et avec des risques de noyade. Et on peut casquer jusqu'à deux mille (2000) francs CFA si ce sont des meubles ou autres objets de valeur.



Et c'est le casse tête du pain avec le prix de la baguette qui passe à deux cents (200) francs CFA, d'autant que la boulangerie est inondée, renseigne Les Echos.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos