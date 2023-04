Keur Massar: Le collectif des éleveurs de race demande la libération de Fadilou Keita et Massata Samb

Mardi 18 Avril 2023

Le collectif des éleveurs de la race améliorée de moutons de Keur Massar demande la libération de ses membres, dont Fadilou Keita et Massata Samb.



Réunis au sein d'une association, les membres dudit collectif appellent le ministre de l'Élevage à jouer la carte de l'apaisement auprès des autorités afin que leurs deux camarades retrouvent leur liberté et passer la Korité en famille.



Ces derniers, ont tenu une conférence de presse ce dimanche, à Keur Massar.



