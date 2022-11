Keur Massar : Les responsables de BBY exigent un «poste» pour Aminata Assome Diatta

Les échecs successifs de Aminata Assome Diatta lors des deux dernières élections (locales et législatives), n'ont pas effrité l'ardeur de ses militants dans le département de Keur Massar. Malgré les soubresauts politiques, les responsables de Benno Bokk Yakaar (Bby) de Keur Massar réitèrent leur engagement derrière Aminata Assome Diatta et demandent au chef de l'État de la «nommer» à un poste de responsabilité, renseigne "L'As".



La grande salle du lycée de la zone de «recasement» de Keur Massar, a refusé du monde hier, à l'occasion du ''Sargal'' (cérémonie pour rendre hommage) à l'ancienne ministre du Commerce et non moins responsable de l’Alliance Pour la République (Apr) à Keur Massar, Assome Aminata Diatta. Défaite par deux fois lors des élections locales et législatives, la responsable apériste a toujours la cote chez plusieurs Massarois et responsables de la mouvance présidentielle du département.



Le président des imams du département de Keur Massar, Imam Malick Niang, estime que l’ancienne ministre du Commerce est dans le cœur des populations de Keur Massar. « Il faut accepter les épreuves en politique. Les imams l'aiment grâce à sa simplicité, sa discipline et son amour pour Keur Massar », soutient l’homme religieux, avant d’ajouter que l'engagement politique à Keur Massar de l'ancienne ministre est une chance pour la localité.



Abondant dans le même sens, le président de la jeunesse islamique du département de Keur Massar, imam Camara, trouve qu’Aminata Assome Diatta est une personnalité politique digne. « Elle a rendu à la politique ses lettres noblesse à Keur Massar, pour son humilité et sa générosité en faveur des ''daara'' », affirme-t-il.



«Nous invitons le Président Macky Sall a donner un poste de responsabilité a Assome Aminata Diatta»



De son côté, le président de l'association des handicapés considère que l'ex-ministre du Commerce a accompli sa mission politique dans le département, avec brio. « Par conséquent, nous invitons solennellement le Président Macky Sall à redonner un poste de responsabilité à l'ex-ministre », dit-il.



Aux yeux du Jaraaf Aldo Diop, Assome Aminata Diatta est le maire de ''cœur'' de toutes les populations de Keur Massar. « Je suis le premier militant de l'Apr à accueillir le candidat Macky Sall à Keur Massar en 2009. Donc, je suis légitime pour inviter le chef de l'Etat à revoir sa copie concernant Aminata Assome Diatta. Elle est légitime et compétente pour avoir un poste de responsabilité dans le gouvernement », clame le Jaraaf.



Représentant des partis de la coalition Bby, Omar Ndiaye indique : « Lors des deux dernières élections législatives, c'est le Président Macky Sall qui avait instruit les partis alliés à soutenir Aminata Assome Diatta. Aujourd'hui, nous réitérons cet engagement et nous continuerons à travailler derrière elle ».