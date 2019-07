Keur Massar: Quand l’incivisme des tabliers met en péril la vie des habitants

Photos prises au Rond-point de Keur Massar ce samedi 27 juillet: des tables de commerce sur la chaussée et prêtes à être occupées. Tous les travaux réalisés dans les années 2010-2011, qui ont permis à Keur Massar d’être une zone accessible, d’avoir des routes secondaires et un environnement agréable, sont en train d’être compromis par l’incivisme des commerçants-tabliers et l’insouciance et l’irresponsabilité de la mairie. Le rond-point Keur Massar est un vrai cauchemar pour les automobilistes et les piétons.