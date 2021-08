Keur Massar : Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé et 860.000 FCfa en coupures de 10.000, saisis Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 00:12 | | 1 commentaire(s)|

La Légion de Gendarmerie Ouest a mené une vaste opération de sécurisation à Tivaoune peulh et Keur massar. Au quartier MTOA de KM, ces opérations ont permis aux gendarmes de démanteler un réseau de trafiquants de faux billets de banque. A cet égard, huit cent soixante mille (860.000) FCFA en fausses coupures de 10.000 ont été saisis ainsi que des imprimantes multifonctions et ordinateur portable servant à la contrefaçon. Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale selon un document rendu public compte intensifier ce type d’activités opérationnelles dans tous les secteurs relevant de sa compétence, et s’engage à tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité et la confiance des populations.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Keur-Massar-un-reseau-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager