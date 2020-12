Keur Massar: Viol collectif sur une femme

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

A Keur Massar, les habitants vivent la peur au ventre. Et manifestement, il y a de quoi. Samedi dernier vers 21h, un viol ignoble a été perpétré par des malfaiteurs sur une femme qui revenait du travail. En effet, explique L'As, la dame, la vingtaine, a été prise en embuscade par plusieurs agresseurs armés de couteaux avant d’être acheminée à la forêt de Mbao.



Elle a été par la suite violée par ces malfrats qui ont pris la poudre d’escampette avant l’arrivée des gendarmes. Trouvée nue et dégoulinant de sang, elle a été amenée à l’hôpital de Keur Massar par les gendarmes. Signalons que ce crime qui a mis dans l’émoi les habitants de cette grande banlieue confirme la recrudescence des agressions notées depuis quelque temps à Keur Massar. Avec la forêt classée de Mbao qui constitue le repaire des agresseurs et des fumeurs de chanvre indien, et l’absence d’éclairage public sur cet axe, les populations sont toujours terrifiées au moment d’emprunter cette voie pour rejoindre leur domicile.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos