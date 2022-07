Keur Massar-Yeumbeul : Les Serviteurs/MPR saluent l'engagement et la détermination des jeunes, qui... Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

"Yeumbeul et Keur Massar sont débout pour le triomphe de la Coalition Les Serviteurs MPR au soir du 31 juillet.



Nous avons trouvé dans ces localités des jeunes engagés et déterminés, qui font face à de nombreux défis: Inondations, insécurité, emploi des jeunes, etc...



Nous porterons votre voix une fois à l'assemblée, pour trouver une issue heureuse à vos doléances.



Tous aux urnes le 31 juillet, pour élire des Serviteurs du peuple".











Les Serviteurs/MPR















