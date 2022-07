Keur Massar : au-delà des 100 millions F CFA aux commerçants, Zahra I. Thiam Diop promet....

Madame le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, depuis jeudi, a sillonné la banlieue de Guédiawaye à Pikine, en passant par Rufisque et Keur Massar. Pour cette dernière localité, 100 millions F CFA ont été octroyés aux commerçants. A l'en croire, au-delà de ce financement, un retour à Keur Massar s'impose d'autant que cette localité n'a jamais été laissée en rade par l'Etat, comme lors de la Covid ou encore dans les inondations.