Keur Ndiaye Lô, Keur Daouda Sarr, Kounoune, Cité des enseignants... : Les populations réclament une communalisation C'est une doléance qui date de 2013 que les populations des cinq villages et cités environnantes de Keur Ndiaye Lô, Keur Daouda Sarr, Kounoune, Kounoune Ngalab et Cité Enseignants ont encore renouvelé auprès du ministre Omar Guèye, mais aussi auprès du président de la République Macky Sall. Selon le conseiller municipal Abdou Aziz Seck, c'est un souhait que l'ensemble de la population de ces cinq villages porte afin que cette incohérence du découpage soit réparée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Ce combat pour la correction de ce qui est présenté comme une "incohérence", la population de ces cinq villages et cités environnantes compte le mener. En cause, le découpage de 2012 aurait entraîné beaucoup de dysfonctionnements et d'incohérences.



Les villages concernés étaient dans une seule et unique communauté rurale dirigée par Omar Guèye, actuel ministre de la Gouvernance territoriale et de l'Aménagement du territoire. C'est d'ailleurs lors des protestations contre ce découpage, rappelle le "Témoin", que le jeune Malick Bâ avait trouvé la mort, fauché par la balle d'un gendarme.

"Certes, il était sans doute impossible de revenir sur le découpage en tant que tel mais on pouvait au moins faire des corrections. Et quand le Président a demandé au ministre Omar Guèye de faire des propositions, celui-ci lui a suggéré que les gens qui étaient là comme conseillers, viennent gérer les délégations spéciales, en attendant qu'on puisse aller à des élections", raconte M. Abdou Aziz Kébé.

"Nous voulons disposer d'une commune parce qu'il y a un développement exponentiel sur le plan de la démographie. Les gens viennent habiter, beaucoup de cités ont été construites. Ce qui fait aujourd'hui nous, au niveau des cinq villages et les cités environnantes, réclamons une commune de plein exercice et c'est sur cela qu'on est en train de travailler avec les populations", poursuit M. Seck de la part du Collectif des cinq villages.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos