Keur Papaye Un Noël sur une île ! Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 21:05 | | 0 commentaire(s)| Venez en famille passer un Noël atypique à l'hôtel Keur Papaye sur l'île naturelle de Dionewar au Sine-Saloum, entre océan et bolong.

Keur Papaye Informations et réservations : (+221) 77 843 96 44 - reservation@keurpapaye.com Unique réceptif sur une île du Sine Saloum, en finition coquillée et les pieds dans l’eau, Keur Papaye propose une expérience unique et authentique ou la découverte de la population et de la nature sur un lieu de pêche très prisé se mêlent à un confort 3 étoiles. La rencontre de la population, des ilotiers, la découverte de la nature, la faune, la flore et les oiseaux rendront votre séjour inoubliable



