Keur Socé : La jeunesse réclame l'érection d'un lycée dans cette commune.

Face à la presse, la jeunesse de la commune de Keur Socé est montée au créneau pour solliciter la construction d'un lycée au niveau de cette localité.



Ainsi, les membres du mouvement " Jeunesse Consciente de Keur Socé" ont évoqué l'urgence de cette requête qui, d'après eux, permettra à leurs jeunes frères et sœurs de pouvoir continuer leurs études dans leur propre localité au lieu de parcourir des kilomètres pour rallier d'autres lycées basés dans d'autres communes.



Selon le président de cette entité, Souleymane Thiam, " Nous avons deux collèges qui font d'excellents résultats entre 80 et 100% de réussite. Et quand nos jeunes frères vont ailleurs pour poursuivre leurs études, ils sont souvent confrontés à un problème de tuteurs. C'est pourquoi, nous sollicitons pour cette année une classe de seconde et chaque année on pourra augmenter les salles de classe..."



Par ailleurs, les jeunes de Keur Socé invitent l'État à procéder au bitumage de la route Keur Socé-Dabane-Kaolack qui est aujourd'hui devenue impraticable, notamment en période d'hivernage...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Keur-Soce-La-jeunesse-re...