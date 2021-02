Khadija Mahécor Diouf, Pastef: « L’avenir du Sénégal ne se fera pas sans Pastef Les Patriotes » Invitée de Rfm matin ce mercredi, Khadija Mahécor Diouf, membre de l’Administration Générale du parti Pastef et coordonnatrice des femmes Pastef de Guédiawaye, s’est prononcée sur les accusations de viols dont leur leader Ousmane Sonko fait l’objet de la part de la masseuse Adji Sarr.



En effet, après avoir souhaité un très bon carême aux fidèles chrétiens, Khadija a exigé la libération des otages détenus par le pouvoir de Macky Sall. S’agissant du viol dont on accuse Ousmane Sonko, la coordonnatrice des femmes Pastef de Guédiawaye, reste formelle.



Selon elle, c’est une simple tentative de liquidation de leur leader. Que cette façon de faire du pouvoir de Macky Sall, dépasse l’adversité et verse à la limite vers l’animosité. Interpellée sur le présumé délit de viol de leur leader, elle explique avec force détails que la Section de Recherche de la Gendarmerie a fait un bon travail mais que les indices recueillis et divulgués au niveau des médias, les tests du gynécologue, ont tous démontré que ce dossier est vide.



Mais Khadija n’a pas omis de se demander où se trouve présentement la masseuse Adji Sarr ! Et d’ajouter que c’est parce que Macky Sall a fait faire des sondages, des enquêtes qui lui ont rapporté que Sonko va probablement le remplacer à la tête du pays en 2024, après qu’il a éliminé Karim Wade et Khalifa Sall de la course de la présidentielle dernière.



Se désolant du débat de bas étage en cours dans notre pays, elle explique que les Sénégalais ont d’autres préoccupations que de verser dans ces polémiques. Mais elle a indiqué que l’avenir du Sénégal ne peut se faire sans le parti Pastef et que l’avenir de Pastef non plus ne peut se faire sans le Sénégal.

