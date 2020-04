Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Khadim Dieng, Functions Leader au Groupe Renault en France : Un concepteur de fonctionnalités du système multimédia Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 21:01 | | 0 commentaire(s)| Docteur en nanoélectronique et nanotechnologies, Khadim Dieng occupe le poste de System Functions Leader au Groupe Renault en France. Il a eu son diplôme d'ingénieur à la prestigieuse Polytech'Marseille dans le domaine de la microélectronique et des télécommunications (focus radiofrequency). Khadim a eu aussi, un Master à l'Université Aix-Marseille en systèmes communicants et objets.

Après son diplôme d'ingénieur en poche, il a choisi de faire son Doctorat à Grenoble INP IMEP-LAHC en axant ses recherches sur la modélisation électromagnétique des condensateurs de découplage 3D ; les mesures à large bande des condensateurs de découplage 3D et l'utilisation de condensateurs 3D pour les applications de découplage et convertisseurs DC-DC.



Ainsi, Khadim a osé titiller le domaine des nanotechnologies et nanoélectronique. Mais, il est spécialiste des fonctions d'une voiture. Il a été chef de workpackage - développement des systèmes de connectivité automobile pour le compte de Renault. Et, il y occupe actuellement le poste de leader des fonctions système. En résumé, découvre-t-on, son travail concerne la conception de fonctionnalités du système multimédia.





