Khady Diaw, Responsable APR à Kolda, lance l’alerte : «Si Macky Sall ne met pas de l’ordre dans le parti, il y aura des surprises…» La présidente du mouvement Maid Kolda Tawo (pouvoir), regrette avec amertume la manière dont fonctionne l’Apr à Kolda. Toutes griffes dehors, la "lionne" de Sikilo a asséné ses vérités à ses camarades de parti. Tribune

«Depuis 2014, les gens ne sont informés de rien. Ceux qui représentent dignement et honorablement les populations sont laissés en rade, et c’est un petit groupe qui prend les décisions», a déploré Madame Khady Diaw. Avant d’alerter : «Si nous continuons comme ça, il y a de fortes chances que nous perdions les élections à venir».



Toujours sur ce registre des manquements constatés dans la vie et le fonctionnement du parti présidentiel, la patronne de Kolda Tawo relève des frustrations dans les rangs, qui expliquent cette division permanente des leaders.



«Les militants sont frustrés. Certains leaders sont frustrés. Toutes ces frustrations accumulées sapent la cohésion du parti et nous met dans des logiques de confrontation permanente», a-telle fait savoir.



Ainsi, elle souhaite l’intervention du niveau national pour inverser cette tendance. Sans quoi, «on va tout droit vers une catastrophe politique à Kolda».



Selon elle, «si le Président Macky Sall ne met pas de l’ordre dans le parti, il y aura des surprises désagréables», a insisté Madame Diaw, qui a profité de cet entretien accordé au correspondant de Tribune à Kolda pour réitérer sa volonté politique de briguer le prochain mandat de maire de Kolda. Son projet, elle entend le défendre avec les filles et les fils de Kolda qui, selon Khady Diaw, sont de plus en plus nombreux à se l’approprier et à le soutenir.



