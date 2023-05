Khady Ndiaye, Mamour Diallo, MC Niass… : La liste de 15 témoins dans l’affaire Adji Sarr est connue

Aux côtés du leader de Pastef, dans le banc des accusés, se trouvera également Ndèye Khady Ndiaye.



En tant que propriétaire de l’institut Sweet Beauty où les faits présumés se seraient déroulés, et donc ancienne employeuse d’Adji Sarr, cette dernière est poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.



Aux côtés du leader de Pastef, dans le banc des accusés, se trouvera également Ndèye Khady Ndiaye.



En tant que propriétaire de l’institut Sweet Beauty où les faits présumés se seraient déroulés, et donc ancienne employeuse d’Adji Sarr, cette dernière est poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.

Senenews