Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, président du Mouvement FUTURSEN: « Une paix durable vaut plus que 1000 milliards... »

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2023 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|

Salam Salam Salam

Diam Diam Diam

Paix Paix Paix



En ces moments critiques de l'histoire de notre cher pays le Sénégal, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, président du Mouvement FUTURSEN formule des voeux de bonheur dans la paix et la concorde pour l'ensemble des concitoyens.



Ainsi, il reste d’avis qu’une paix durable vaut plus que 1000 milliards; vaut plus que toutes les manifestations et revendications du monde.



Il souhaite la paix, (Diam au Salam),



La paix comme l'amour n'a pas de fin.



La paix n'a pas de prix.



La paix n'est jamais de trop



Dewenati.

Khalifa Abdoul Aziz Mbaye,

Président du Mouvement FUTURSEN





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook