Khalifa SALL met en garde Macky, "habitué à utiliser la justice pour liquider ses adversaires"

L’ancien maire de Dakar et son plus fidèle lieutenant, Barthelémy Dias se sont rendus au domicile d’Ousmane Sonko pour lui manifester tout leur soutien. Aux premières heures de cette affaire, le maire de Mermoz-sacrée cœur avait saisi son compte twitter pour dénoncer une cabale contre Ousmane Sonko. Il avait tiré sur les ‘’vermines’’ qui veulent, selon lui, saper la démocratie sénégalaise.





"Taxawu Senegaal condamne les violences policières contre les militants et sympathisants de PASTEEF venus témoigner leur soutien à leur leader.



Les accusations portées contre Ousmane SONKO ne doivent pas être l’occasion d’un acharnement judiciaire. Taxawu Senegaal, qui rappelle que Ousmane SONKO conteste ces accusations, appelle à respecter sa présomption d’innocence, son immunité parlementaire et plus généralement les droits dont bénéficie toute personne accusée.



Taxawu Senegaal met en garde le régime de Macky SALL, habitué à utiliser la justice pour liquider ses adversaires, contre toute instrumentalisation de la justice dans cette affaire comme cela a été le cas contre Karim WADE et Khalifa Ababacar SALL.



Enfin, Taxawu Senegaal dénonce les fuites organisées en violation du secret de l’enquête. La justice doit identifier et sanctionner les commanditaires et les auteurs de ces violations intolérables.



Fait à Dakar, le 08 février 2021

Taxawu Senegaal

