Khalifa Sall : « Je promets de renégocier tous les contrats gaziers, pétroliers et de pêche si je suis élu… » Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 15:56

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Samba BARRY Candidat à l'élection présidentielle, Khalifa Sall promet de maintenir le mandat du président renouvelable qu'une seule fois dans son programme. Par ailleurs, il promet la renégociation de tous les contrats pétroliers, gaziers et de pêche, une concertation avec les pays de la Cedeao pour une monnaie unique entre autres. Dans son programme de société, le candidat Khalifa Sall confirme dans une rédaction non équivoque la durée du mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Le leader de la coalition KhalifaPrésident promet d'instituer une incompatibilité entre la fonction de président de la République et la fonction de chef de parti politique. Il compte aussi doter le Premier ministre de pouvoirs pléniers de Chef de gouvernement qui dirige et coordonne l'action gouvernementale, dispose d'un pouvoir réglementaire autonome et nomme aux emplois civils non expressément réservés au président de la République. Toujours dans son projet politique, l'ancien maire de Dakar compte consacrer la limitation du nombre de mandats successifs à trois pour les élus autres que le président de la République et instituer une interdiction du cumul de mandats et de fonctions. Par ailleurs, il assurera, dit-il, l'effectivité de l'indépendance organique du pouvoir judiciaire par la redéfinition des rapports entre l'exécutif et le parquet et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature présidé par le premier président de la Cour suprême. Aussi, il veut garantir «l'indépendance fonctionnelle des magistrats en renforçant et en clarifiant le principe d'inamovibilité et en révisant leur statut afin de définir des règles relatives au recrutement, à la nomination, aux carrières, à l'âge de la retraite et au régime disciplinaire». En outre, M. Sall va poursuivre la réflexion avec les autres pays membres de la sous-région pour s'inscrire «dans la dynamique de la création de la monnaie unique de la Cedeao». La transparence dans la gestion des deniers publics est également au cœur du programme de Khalifa Sall qui annonce la systématisation de l'obligation pour tout gestionnaire de deniers publics d'un montant égal ou supérieur à 500 millions de francs Cfa de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d'intérêt en début et fin de mandat. «Réformer l'Ofnac dans ses prérogatives, notamment en lui donnant un pouvoir de saisine directe du parquet. Encadrer rigoureusement les délais de transmission des rapports de l'Inspection générale d'État et de la Cour des comptes au président de la République et, le cas échéant, à la justice», indique le candidat Khalifa Sall. Qui, par ailleurs, promet de faire un état des lieux de l'ensemble des contrats et engagements. Mais aussi fixer les conditions de transparence absolue d'exploitation des ressources naturelles et systématiser des procédures de cession avec une validation des contrats par l'Assemblée nationale. Aussi, il compte renégocier, dans la transparence, en concertation avec les acteurs, les accords de pêche avec l'objectif de diminuer la pression de la pêche industrielle étrangère sur notre pêche artisanale.



Source : https://atlanticactu.com/khalifa-sall-je-promets-d...

