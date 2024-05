Khalifa Sall : Le Noyau du Conflit entre Bath et Sonko ? : « Assurément non ! », martèle Ablaye Naar avec ses arguments… Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 20:56 | | 0 commentaire(s)| La Une du quotidien EnQuête «La Guerre des égos » illustrée par la photo du duo Khalifa Sall Ousmane Sonko suscite des commentaires sur un tandem qui a viré à une division dans l’opposition au régime de Macky Sall, le président sortant. Alimentée par des missiles du Maire Barthélémy Dias, une autre question surgit « Khalifa Sall est-il le Noyau du Conflit entre Bath et Sonko ? : « Assurément non ! », martèle Ablaye Naar sur Leral Tv avec des arguments et témoignages sur le leader de Taxawwu Sénégal qui s’est récemment rapprochée du parti socialiste…



