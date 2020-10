Khalifa Sall aux jeunes Sénégalais: « Que ceux qui savent parler, parlent…, que ceux qui savent écrire, écrivent » Barthelemy Dias l’avait annoncé, Khalifa Sall se fera bientôt entendre et entamera des tournées nationales. Ces infos sont confirmées dans l’édition de ce jour du quotidien « Walf ». Pour la restructuration de son mouvement et en vue d’une tournée nationale, Khalifa Sall a donné de la voix.

S’expliquant sur son mutisme depuis sa sortie de prison, Khalifa Sall clame qu’il « ne peut pas rester silencieux pendant quarante mois (son emprisonnement) et revenir parler de la baisse du prix du riz ou de l’électricité ».



Aux Sénégalais, surtout aux jeunes, il lance cette directive: « Que ceux qui savent parler, parlent…, que ceux qui savent écrire, écrivent ! ».



Le moins que l’on puisse dire est que le front de l’opposition après les sorties de Ousmane Sonko et de Barthelemy Dias, se renforce avec cette position !



