Khalifa Sall condamné à 5 ans ferme, ses partisans en transes

Au prononcé du verdict du procès de Khalifa Sall, les larmes, les cris et des crises d'hystérie ont fusé de partout, à salle 4 du palais de Justice de Dakar. Amis, parents, militants et sympathisants du premier magistrat de la ville de Dakar ont durement accueilli la sentence du juge Malick Lamotte.



" Allahou akbar, Non Khalifa Sall ne mérite pas ça", crie de toutes ses forces une dame tout de blanc vêtue dans sa robe en voile, qui a bondi de sa chaise avant de tomber de tout son poids par terre.



Elle sera suivie par les autres pour la plupart composés de femmes, qui laissaient entendre : " vous avez suivi les ordres de Macky Sall. "Le jour du jugement dernier, vous allez rendre compte au Tout-Puissant", "Khalifa Sall n'a rien fait", "daguène ko diaye dolé tieude ko"



Mais les forces de sécurité qui sont intervenues ont au plus vite évacué la salle qui avait fini de rentrer dans une émotion indescriptible. Le maire de Dakar, sourire aux lèvres, les mains levées vers ses partisans qui ont resté forts face à son triste destin et ses co-prévenus, se frayent un chemin sous bonne escorte des forces de l'ordre avant de quitter eux aussi la salle.











Kady FATY, leral.net