Khalifa Sall prépare les élections locales

Lundi 2 Novembre 2020

Sans tambours ni trompettes, l’ancien maire de Dakar s’active hors des projecteurs avec ses militants et sympathisants pour les prochaines élections locales. A l’occasion d’un meeting organisé samedi aux Parcelles Assainies pour officialiser la venue d’un nouvel allié, écrit L'As; Khalifa Sall a déclaré à ses inconditionnels qu’il sera bientôt au devant de la scène politique.



Il a, par ailleurs, indiqué qu’il était le dimanche depuis 10 heures aux Parcelles Assainies avec tous les maires, les responsables et les adjoints aux maires de la «coalition Taxaawu Dakar» pour effectuer des visites de proximité. Khalifa Sall et compagnie se sont également rendus dans les marchés de la commune et ont rendu visite à ses sympathisants pour les remercier du soutien pendant tout le temps qu’il était en détention. Sa reprise des activités politiques va certainement apaiser sa base politique qui commençait à se faire des soucis à cause de son effacement du paysage politique depuis son élargissement de prison.

