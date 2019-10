Khalifa Sall s’est rendu chez Ousmane T. Dieng pour présenter ses condoléances Khalifa Ababcar Sall s’est rendu à Fann chez la première femme du défunt Secrétaire général (Sg) du Parti socialiste (Ps), Arame Diouf, avant d’aller chez la seconde épouse qui habite au Centre-ville, le week-end dernier, pour présenter ses condoléances à la famille d’Ousmane Tanor Dieng, selon pressafrik.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Les relations n’étaient plus très huilées entre l’ex maire de Dakar et le défunt président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), après l’éviction du premier du Parti socialiste et son arrestation dans l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos