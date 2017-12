Khalifa Sall sera jugé le 14 décembre

Rien ne semble pouvoir arrêter la machine judiciaire dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar pour laquelle Khalifa Sall séjourne en prison depuis le mois de mars 2017. Après le rejet de la caution déposée par ses proches à titre de garantie pour sa libération, le maire de Dakar file tout droit vers un procès. En effet, après le niet du juge, il ne restait plus au procureur de la République d’enrôler le dossier et de fixer la date du procès.



C'est désormais chose faite car Dakarmatin est en mesure de révéler que l'édile de la capitale fera face au juge le jeudi 14 décembre. En un temps record, Khalifa Sall a vu son immunité parlementaire levée et la caution pour sa libération refusée. Il faut dire que les choses s'accélèrent bien pour le maire socialiste dont aucune action judiciaire de ses avocats n'a prospéré.